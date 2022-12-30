Diyarbakır’da Mekke’nin fethi kutlandı

Erbakan Vakfı tarafından geleneksel olarak kutlanan “Mekke’nin Fethi” programı, Diyarbakır’da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Erbakan Vakfı’nın Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlediği Mekke’nin Fethi programına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldı. Mekke’nin Fethi’nin 1392’nci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlik, Kur’an tilaveti ile başladı. Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Erbakan, Mekke’nin Fethi yıl dönümü münasebetiyle nice siyasi fetihlerin nasip edilmesi duasını etti. Suriye, Irak, Sudan ve Mısır’ın işgal edilmesinden sonra sıranın Türkiye ve İran’a geleceğini söyleyen Erbakan, “Bütün dünya Müslümanları olarak Mekke’nin Fethi’ni andığımız bu gecede son derece bahtiyarız. Ancak bir de dönüp İslam aleminin şu anda içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman bu coşkumuz buruk bir sevince dönüşüyor. Yanı başımızda önce Irak işgal edildi. Arkasından yine dış güçlerin parmağı ile ırkçı Emperyalistlerin planlarıyla bir referandum düzenlenip Sudan ikiye bölündü. Hemen onun arkasından Mısır askeri bir darbe ile kontrol altına alındı. Sudan ve Mısır Nil havzasının kontrol altına alınması bakımından son derece önemlidir. Bununla birlikte Suriye yerle bir oldu. Şimdi sırada Allah muhafaza buyursun Türkiye ve İran var. İran Farisi, Azeri ve Kürt bölgesi olmak üzere 3 parçaya bölünecek. Türkiye’nin de Doğusu ve Güneydoğusu Türkiye’den kopartılacak. Aynen Suriye, Irak ve Sudan gibi parçalanacak. Erbakan hocamız 30-40 sene önce bu gerçekleri haykırıyordu. Diyordu ki, ‘Ne olursunuz bir kere de şu dünya Siyonizm’inden önce siz beni anlayın. Siz beni anlayana kadar Siyonistler anlıyor ve gereken tedbirleri alıyor” dedi.

Büyük Orta Doğu ve Büyük İsrail Projeleri hakkında konuşma yapan Erbakan, “Her yıl Afrika’da yüzbinlerce çocuk açlıktan ölürken, Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika, Irak’ın ve Libya’nın petrol kuyuların sömürürken, sadece Irak’ın Kuzeyi Erbil’de 19 tane Amerikan petrol firması Irak petrollerini yağmaladı. Kırgızistan’ın altın rezervleri Yahudi Kanadalı firmalar tarafından sömürülüyor. İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan bizim de hakkımız olan Doğu Akdeniz’deki trilyonlarca dolar değerindeki doğal gaz yataklarını yağmalama hazırlığını yapıyor. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve Büyük İsrail Projesi (BİP) gözümüzün önünde bütün hızıyla devam ederken biz sadece kınama mesajları yayınlayıp oturamayız” ifadelerine yer verdi.