Diyarbakır’da marketlerde KDV denetimi

Temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri denetim için sahaya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesiyle ilgili karar, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başladı.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip, yüzde 7’lik KDV indiriminin uygulanıp, uygulanmadığını denetledi. Denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanak tutulacağı bildirildi.

“Uygulamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyoruz”

Denetimlerle ilgili bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Ari, KDV’nin gıda ürünlerinde yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu’nun talimatları doğrultusunda Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle beraber ortak bir çalışma startı verdiklerini ifade etti. Kent genelinde marketlerde gıda ürünü satan tüm işyerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini aktaran Ari, "Yaptığımız uygulamalarda raf ile kasa arasındaki fiyat kontrolünü arkadaşlarımız yapmaktadır. Arkadaşlarımız, KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesiyle ilgili markette seçtiğimiz ürünleri denetlediğimiz işyerinde kasadan geçirerek KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülüp düşürülmediğini kontrol ediyor. Arkadaşlarımız, bununla ilgili olumsuz bir durum tespiti halinde gerekli yasal işlemi uyguluyor. Düzenlediğimiz o tespit tutanaklarını da gerekli yasal cezai işleme dönüştürmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderiyoruz” dedi.