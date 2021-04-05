Diyarbakır’da mahalle grup yollarının genişliği 7 metreye çıkarılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için daha önce genişliği 5,5 metre olan grup mahalle yollarını 7 metreye çıkaracak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının zeminlerinde herhangi bir bozulma yaşanmaması için sathi kaplama asfalt serilecek yollarda altyapı çalışmalarının startını verdi. 17 ilçede yolların daha konforlu olması için sathi kaplama asfalt çalışmalarına mayıs itibariyle başlayacak olan ekipler, bin 100 kilometre sathi kaplama asfaltın 550 kilometresini grup, 550 kilometresini ise mahalle yollarına serecek.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için daha önce genişliği 5,5 metre olan grup mahalle yollarını 7 metreye çıkaracak. 2021’de kırsal mahallerde 224 kilometre stabilize yol inşa edecek ekipler, mahalle içi, engebeli olan ve kış aylarında zemini sürekli çökme riskiyle karşı karşıya kalan 7 kilometre yola parke döşeyecek.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesine bağlı Kesikağaç, Güvercinlik ve Güzelköy mahallerinin 14 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki grup mahalle yolunun altyapısının sağlamlaşması için başlatılan dolgu çalışmasını yerinde denetleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kırsal mahalle grup yolunda gerçekleşen denetime Vali Karaloğlu’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Göngür ve daire başkanları eşlik etti.

39 bin metreküp dolgu yapılacak Kesikağaç, Güvercinlik ve Güzelköy grup mahalle yolunda altyapı çalışmaların tamamlanmasının ardından sathi kaplama asfalt serilerek yol vatandaşların hizmetine sunulacak.