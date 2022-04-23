Diyarbakır’da ‘La Havle’ tespih sergisi açıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır’da ince işçilikle ve uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan, Osmanlı ve Mevlevi motiflerle bezenmiş "La Havle" tespih sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, "Diyarbakır’da geçmişten bugüne taşıdığımız önemli değerlerimizden olan ve tespih sanatıyla ilgili var olan değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak için bu ve benzeri etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır’da ince işçilikle ve uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan, Osmanlı ve Mevlevi motiflerle bezenmiş "La Havle" tespih sergisinin açılışını yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "Fekiyi Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" çerçevesinde etkinlerine devam ediyor. Tarihi Sur ilçesinde Ulu Cami içerisindeki Yazma Eser Kütüphanesi’nde açılışı gerçekleştirilen "La Havle” tespih sergisi Mahir Turaner’in koleksiyonundan oluşuyor.

Sergide, tespih sanatının en nadide örneklerinin bulunduğu, farklı malzemelerden yapılmış, Osmanlı ve Mevlevi motifleri ile bezenmiş ender tespihler yer alıyor. Necef, fil, mamut dişi, Osmanlı kehribar, zarlar ve haçlardan yapılan tespihler, el işçiliği ve uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan motif ve nakış çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

“Diyarbakır’ın çok önemli bir tespih kültürü var”

Serginin açılışında konuşan Vali Karaloğlu, İslam sanatının en güzellerinden birisi olan tespihin şükür, hamd ve sabrın nişanesi olduğunu belirterek, "Diyarbakır’da yaşayan ve Türkiye’nin en önemli tespih koleksiyonerlerinden birisi olan Mahir Turaner’in koleksiyonunda bulunan nadide eserlerden oluşan bir tespih sergisini açacağız. İnşallah bunu her sene Ramazan ayının son haftasında geleneksel hale getiririz. Çünkü Diyarbakır’ın gerçekten çok önemli bir tespih kültürü var. İşte cami kapılarında, eski çarşı aralarında tespih mezatlarının yapıldığı, insanların birbirine tespih hediye ettiği, alıp sattığı önemli değerlerimizden bir tanesi bu sergimiz bugün açılıyor. Diyarbakır’da geçmişten bugüne taşıdığımız önemli değerlerimizden olan ve tespih sanatıyla ilgili var olan değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak için bu ve benzeri etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Konuşmanın ardından Karaloğlu, Turaner, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp tarafından serginin açılış kurdelesi kesilerek ziyarete açıldı.

Koleksiyoner Turaner, Karaloğlu ve beraberinde sergiyi gezenlere tespihler hakkında bilgi verirken, tespih kültürünün anlatılması ve hatırlanması amaçlanan sergi, 7 Mayıs’a kadar açık olacak.