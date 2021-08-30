banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Diyarbakır’da kurumaya yüz tutan üzüm bağları itfaiyenin desteği ile sulandı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde 100 yıllık olduğu değerlendirilen üzüm bağları aşırı kuraklıktan dolayı kurumaya yüz tuttu. Vatandaşlar üzüm bağlarının kurumaması için itfaiye ekiplerinden destek isteyerek bağlarını sulamaya başladı.

DİYARBAKIR 30.08.2021, 12:35
Diyarbakır’da kurumaya yüz tutan üzüm bağları itfaiyenin desteği ile sulandı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde 100 yıllık olduğu değerlendirilen üzüm bağları aşırı kuraklıktan dolayı kurumaya yüz tuttu. Vatandaşlar üzüm bağlarının kurumaması için itfaiye ekiplerinden destek isteyerek bağlarını sulamaya başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da kuraklık vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Hazro ilçesinde 100 yıllık üzüm bağları kurumaya yüz tuttu. Üzüm bağlarının kurumaması için vatandaşlarda alternatif yollara başvurdu. İmkanı olanlar damla sulama sistemiyle üzüm tarlalarını sularken, ilçede yaklaşık 100 yıllık olan üzüm bağlarının sulanması için itfaiyeden destek istendi. Yardıma sessiz kalmayan itfaiye ekipleri, itfaiye aracıyla vatandaşın yardımına koştu. Üzüm bağlarının kurumaması için itfaiye araçlarıyla sulama yapıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık