Diyarbakır’da Kurşunlu Cami çevresinde peyzaj çalışması sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde Ramazan ayında düzenlenmesi planlanan etkinlikler için Kurşunlu Cami çevresinde peyzaj düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan ayında açılması planlanan etkinlik alanı için tarihi Kurşunlu Cami ve çevresinde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde Ramazan ayında düzenlenmesi planlanan etkinlikler için Kurşunlu Cami çevresinde peyzaj düzenleme çalışmalarına hız verdi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, çalışma kapsamında belirlenen alana farklı türlerde 62 ağaç ve 201 adet çalı dikti ve zemine 15 dönüm rulo çim ekti. Peyzaj çalışmalarından önce alanda altyapı işlemlerini tamamlayan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, daha sonra Kurşunlu Cami mevkiine 40 adet iğde ağacı, 12 adet şeker akça ağacı ve 10 adet çınar ağacı dikti. Ekipler, yeşil alana estetik görünüm kazandırmak için 70 kartopu, 60 Çin ardıcı, 60 alev ve 11 adet boylu taflan dikti. Saraykapı’dan Kurşunlu Cami’ye kadar olan güzergaha miniklerin neşeli zaman geçirebilecekleri çocuk oyun grupları ve vatandaşların dinlenebilecekleri oturma grupları yerleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu, Ramazan ayında açılması planlanan etkinlik alanı için tarihi Kurşunlu Cami ve çevresinde incelemelerde bulunup devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte estetik bir görünüm kazandırmak için, refüj, bulvar, park ve kaldırımlarda peyzaj çalışmaları kapsamında ağaçlandırma, mevsimlik çiçek ile çalı dikimlerini sürdürecek.