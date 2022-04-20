Diyarbakır’da kursiyerlerin hazırladığı yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen YESMEK projesi çerçevesinde aşçılık kursunda üretilen sıcak yemekler iftar saatinde ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara ulaştırılıyor.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile hayata geçirilen Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) projesi çerçevesinde aşçılık kursunda üretilen sıcak yemekleri iftar saatinde ihtiyaç sahibi evde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara ulaştırıyor.

İlçede ikamet eden ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar yardımlarının sürdürüleceğini belirten Beşikci, “İlçemizde istihdamın arttırılması, gençlerimizin farklı alanlarda eğitim alarak meslek sahibi olabilmeleri ve nitelikli iş gücünün yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla YESMEK projemizi hayata geçirmiştik. Bu projemiz dahilinde açılan YESMEK aşçılık kursumuzda üretilen yöresel yemeklerimizi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçemizde ikamet eden, evinde yalnız yaşayan, kimsesi olmayan ve kısıtlı geliri olan yaşlı vatandaşlarımızın iftar saatlerinde evlerine sıcak olarak ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca her akşam dağıtacağımız sıcak yemeklerimizle yaşlı vatandaşlarımızın sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimiz sonucunda onlardan aldığımız hayır duaları ile amellerin en faziletlisini yaşamış oluyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şeriflerinin mübarek olmasını diliyorum’’ dedi.