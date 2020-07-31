Diyarbakır’da kurban satış yerlerinde sıkı denetim
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KURBAN BAYRAMINDA VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN KURBAN SATIŞ YERLERİNDEKİ DENETİMLERİNİ SIKI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurban satış yerlerindeki denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kurban Bayramında hem üreticinin hem de vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların sağlık raporu, küpe ve pasaportları kontrol edilirken, korona virüs kapsamında yayımlanan genelge gereği kurban satış ve kesim yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler de yetkililere bildiriliyor. Kurban pazarlarında satışı yapacak kişiler, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske takılması, kurban pazarlığı sırasında tokalaşmaması, para alışverişinde eldiven kullanılması ve yanlarında dezenfektan bulundurulması konularında zabıta ekiplerince uyarılıyor. Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kurban ibadetini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için denetimlere aralıksız devam edileceği belirtildi.
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