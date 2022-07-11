banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Diyarbakır’da kurban kesim ve satış yerlerine sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kurban kesim ve satış yerlerini denetledi.

DİYARBAKIR 11.07.2022, 15:33
Diyarbakır’da kurban kesim ve satış yerlerine sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kurban kesim ve satış yerlerini denetledi.

Zabıta Daire Başkanlığı, insan, hayvan ve çevre sağlığı için kurban kesim noktalarında denetim gerçekleştirdi. Halkın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, alınması gereken tedbirler konusunda ilgililere uyarılar yapıldı. Ekipler, kurban kesim yerlerindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol ettiler. Zabıta ekipleri, bayram süresi boyunca kentteki kesim ve satış noktalarını denetlemeye devam edeceği belirtildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu