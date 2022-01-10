Diyarbakır’da ‘Kumandan’ oyunu tiyatro severlerle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ’Kumandan/Medine Müdafi-i Fahrettin Paşa’ oyunu tiyatro severlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Feqiyê Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında kentte ücretsiz kültür ve sanat faaliyetlerine devam ediyor. Senaryosunu Yusuf Akçay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Kenan Korkmaz’ın yaptığı ’Kumandan’ adlı tiyatro oyunu Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun, izleyicilerin beğenisini kazanırken, izleyicilerden Serkan Akan, “Diyarbakır’da sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılmasını olumlu karşılıyoruz. Oyunu izlemeye ailece geldik. Boş zamanlarımızı bu sayede güzel bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Bu tür etkinliklerin devamlı yapılmasını diliyoruz” dedi.

Oyunda, Mondros Mütarekesinin imzalanmasının ardından Medine’yi müdafaa etmekle görevli Fahreddin Paşa’nın, İstanbul’a geri çağrılmasına rağmen 72 gün boyunca düşman kuvvetlerine direnmesini ve Hz. Peygamber sevgisi anlatılıyor.