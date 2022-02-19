Diyarbakır’da korkutan deprem

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda bugün saat 07.21 sıralarında merkez üssü Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde vatandaşların kısa süreli panik yaşadıkları belirtildi.