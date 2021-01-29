Diyarbakır’da kısıtlama denetimleri başladı

Yeni tip Korona virüs (Covid19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Şubat Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da da saat 21.00 itibarıyla başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi korona virüs ile mücadelede Diyarbakır 56 saatlik kısıtlama başladı, sokakların boş kalırken kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri kısıtlamaya uymayanlara ve alkol kullanan şahıslara cezai işlem uyguladı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olanların ise evlalarını inceledi. 56 saatlik kısıtlama 1 Şubat Pazartesi saat 05:00’te sona erecek.