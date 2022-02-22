Diyarbakır’da kırsal mahallenin içerisinden geçen dere ıslah ediliyor

Diyarbakır’ın merkez Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan Batı Çanakçı Mahallesi’nin içerisinden geçen derenin ıslah edilerek kış döneminde ulaşımı güçleştiren su geçişişinin sağlanması için çalışma başlattı. 800 metre uzunluğunda 8 adet beton boru döşenerek oluşturulan menfez ile sorun çözüme kavuşturuluyor.

AK Partili Bağlar Belediyesi, kırsal bölgede yağışlı dönemlerde sorun oluşturarak ulaşımı güçleştiren dereyi ıslah ediyor. Karacadağ bölgesinde yer alan Batı Çanakçı Mahallesi’nin içerisinden geçen derede başlatılan çalışma ile yol yenilemesi yapılarak 8 adet 800 metrelik beton boru döşendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezde Bağcılar Mahallesi’ne bağlı Demetevler bölgesinde inşa edilen yeni yapıların olduğu noktalara yeni imar yolları kazandırdı. Kırsalda ise Tellikaya Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Özdemir Mahallesi’nde 4 noktada bozulan yollar yenilenerek ulaşım için elverişli hale getirildi. Hava koşullarının düzelmesiyle beraber kırsaldaki birçok mahalle ve mezrada yol yapım çalışmalarına ağırlık verildi.

“Halkımızın memnun olacağı adımlar atmaya devam edeceğiz”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar’ın geçmişe ait alt yapı ve üst yapı sorunlarından arındırılması kesintisiz bir hizmet süreci yürüttüklerini söyledi. Beyoğlu, ”Üç yıldan beri gerek merkezde gerekse kırsalda aralıksız bir hizmet seferberliği yürütüyoruz. Bize ulaşan tüm taleplere mazeret üretmeden imkanları en iyi şekilde değerlendirerek cevap veriyoruz. Vatandaşımızın meşru ve haklı hizmet taleplerinin başımızın üzerinde yeri var. Bu yıl çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Halkımızın memnun olacağı adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.