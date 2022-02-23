Diyarbakır’da kırsal mahallelerde toplu ulaşım için ihale yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 40 kırsal hatta toplu ulaşım hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla toplu taşıma ihalesine çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılan çalışmayla Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Çınar, Dicle, Bismil, Eğil, Ergani, Hani ve Çüngüş ilçelerine bağlı kırsal mahallelerine toplu taşıma hizmeti verilmesi için ihale düzenlenecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalede her bir hattın muhammen bedeli KDV hariç yıllık 1000 lira olarak belirlendi.

Gerçek veya tüzel kişilere 10 yıl süreyle kiralanacak hatların ihalesine teklif verilmek için 1 yıl ve halen Diyarbakır’da ikamet etme şartı aranacak.

İhale 3 Mart’ta

3 Mart saat 10.00’da Ali Emiri Kültür Merkezinde her bir hat için ayrı ayrı olmak üzere belediye encümenince yapılacak ihaleler, belirlenen günlerde bitmemesi halinde İhale Komisyonu tarafından belirlenecek gün ve saatte devam edilecek.