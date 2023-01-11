Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri tutuklandı

Diyarbakır’da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., Kocaköy ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.