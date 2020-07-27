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Diyarbakır’da Kent Bayramlaşması düzenlenecek

VALİ MÜNİR KARALOĞLU, DİYARBAKIR’DA BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİREREK TÜM VATANDAŞLARIN BİRBİRLERİYLE BAYRAMLAŞABİLECEĞİ BİR ‘KENT BAYRAMLAŞMASI’NIN DÜZENLENMESİNE KARAR VERDİ.

DİYARBAKIR 27.07.2020, 17:12
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Diyarbakır’da Kent Bayramlaşması düzenlenecek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte bir ilki daha gerçekleştirerek tüm vatandaşların birbirleriyle bayramlaşabileceği bir Kent Bayramlaşmasının düzenlenmesine karar verdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle mülki amirlerden, kamu kurumu yetkililerine, askeri erkandan, yargı ve güvenlik mensuplarına kadar sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların da dahil olduğu bir bayramlaşma düzenlenmesini istedi. Düzenlenecek bayramlaşmaya yönelik olarak Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ebedinoğlu ve TÜMSİAD Başkanı Hüseyin Oğulmuş ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Vali Karaloğlu, STK temsilcileriyle ilk defa gerçekleştirilecek olan Diyarbakır Kent Bayramlaşmasına yönelik yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu. STK temsilcilerinin Kent Bayramlaşmasıyla ilgili görüş ve önerilerini dinleyen Vali Karaloğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle yapılacak bayramlaşmanın planlanmasına dönük alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallar ile vatandaşa yönelik sunulabilecek hizmetlerle ilgili yetkililerle görüş alış verişinde bulundu.

Toplumun tüm kesimlerine hitap edecek bayramlaşmada hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkesin davet edileceğini vurgulayan Vali Karaloğlu, kimi temsil ettiği, kime oy verdiği ya da hangi partiden olduğuna bakılmaksızın tüm Diyarbakırlıları kapsayan bu bayramlaşmayla halkın birbiriyle kucaklaşacağına değinerek bayramları anlamlı kılanın da bu olduğunu ifade etti. Vali Karaloğlu, toplantıda önceki yıllarda kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri bayramlaşma merasimleri yerine tüm Diyarbakırlıların yer aldığı bir bayramlaşmanın daha anlamlı olacağını belirterek ilk defa gerçekleştirilecek Diyarbakır Kent Bayramlaşmasının bundan sonraki bayramları da kapsayacak şekilde geleneksel hale getirileceğini söyledi. Pandemiye yönelik alınacak tedbirlerin üzerinde durduğu toplantıda, kurallara bağlı kalınacağının altını özellikle çizen Vali Karaloğlu, katılan vatandaşlar için maske, kolonya gibi ürünlerin ilgili kuruluşlarca temin edileceğini de sözlerine ekledi.

“Bayram sevincimiz daim olsun”

’Bayram sevincimiz daim olsun’ sloganıyla tüm Diyarbakırlıları buluşturacak Kent Bayramlaşması aynı zamanda Diyarbakır için bir ilk olacak. Daha önce hiç yapılmayan Kent Bayramlaşması bayramın birinci günü ikindi namazı sonrasında Ulu Cami avlusunda düzenlenecek, vatandaşlara maske ve kolonyanın dışında çeşitli ikramlar da sunulacağı kaydedildi.

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