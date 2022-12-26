Diyarbakır’da kavşak sinyalizasyon çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Prof. Necmettin Erbakan Bulvarı-Mesut Yılmaz Caddesi kesişimi ile Yılmaz Güney-Musa Anter Caddesi kesişiminde sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması, kavşakların düzenlenmesi, planlanması amacıyla trafik yoğunluğunun gözlendiği kavşaklarda çalışma yürütüyor. Bu çerçevede Kayapınar ilçesinde trafiğin yoğun olarak gözlendiği Prof. Necmettin Erbakan Bulvarı-Mesut Yılmaz Caddesi kesişimi ile Yılmaz Güney-Musa Anter Caddesi kesişiminde bulunan kavşak sinyalizasyon sistemleri kuruldu.

Kurduğu sinyalizasyon sistemleri sayesinde trafik kazalarının engellenmesi, ulaşım ve yaya güvenliği sağlayan ekipler, iki kavşakta da sinyalizasyon çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, yol güzergahlarında bulunan kavşaklarda trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için sinyalizasyon çalışmalarını sürdürecek.