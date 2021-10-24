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Diyarbakır’da Karate Kuşak Terfi sınavı yapıldı

Diyarbakır’da Türkiye Karate Federasyonu’nun yılda 3 defa düzenlendiği Karate Terfi sınavları yapıldı.

DİYARBAKIR 24.10.2021, 15:27
Diyarbakır’da Karate Kuşak Terfi sınavı yapıldı

Diyarbakır’da Türkiye Karate Federasyonu’nun yılda 3 defa düzenlendiği Karate Terfi sınavları yapıldı.

Türkiye Karate Federasyonu’nun yılda 3 defa düzenlendiği ve Diyarbakır Karate il Temsilciliğince organizasyonluğu edilen 2021 yılının üçüncü dönem Karate Terfi sınavları yapıldı. Diyarbakır Karate il Temsilciliği’nce düzenlenen ‘Kuşak Terfi’ sınavına Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü ile Esad Delihasan Spor Kulübü’nden toplamda 75 karateci katıldı. 2021 yılının üçüncü dönem karate kuşak sınavı Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü spor salonlarında gerçekleştirilirken, Karate sınavı Komisyon Kurulu Üyeleri, Türkiye Karate Milli Takım Antrenörleri Mehmet Yazar, Ayşe Meryem Yazar, Diyarbakır Karate il Temsilcisi Ahmet Yazar ve Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şehmus Kızılaslan’ın katılımı sağladı.

Minikler daha heyecanlı gözüktü

2021 yılının üçüncü dönem karate kuşak sınavında bir üst kuşağa terfi etmek için mücadele veren minik ve yıldız karateciler, taktik ve teknik gösteri ile kata çalışması sonucunda başarılı olan sporcular bir üst kuşaklara terfi edecekler.

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