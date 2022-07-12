Son Dakika
MSB:"Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
15 Temmuz şehit babası Tevfik Oğuz, “Cumhurbaşkanımızın dirayetli olması darbe girişimini engelledi"
Diyarbakır’da kalpleri ısıtan görüntü
Diyarbakır’da ANDA arama kurtarma gönüllüsü Ramazan Yaşar, yolda yürüdüğü esnada yol kenarında sıcaktan bunalmış ve güçlükle hareket eden bir kedi gördü, durup elindeki suya baktığını fark eden Yaşar kendi suyunu kediye verdi.
DİYARBAKIR 12.07.2022, 10:34
Diyarbakır’da ANDA arama kurtarma gönüllüsü Ramazan Yaşar, yolda yürüdüğü esnada yol kenarında sıcaktan bunalmış ve güçlükle hareket eden bir kedi gördü, durup elindeki suya baktığını fark eden Yaşar kendi suyunu kediye verdi.
Diyarbakır merkezde önceki gece hastanede yatan babası için tıp fakültesine giden Ramazan Yaşar susuzluktan bitkin düşen ve elindeki suya odaklanan sokak kedisine kendi suyunu elleriyle içirdi. Elleriyle suyunu kediye içiren Yaşar, babası için hastaneye doğru yola koyulurken, kedi de onu takip etti. Kedi, Yaşar’ın peşinden ayrılmayarak kendisine hastanede kaldığı 2 gün boyunca eşlik etti. Babasının tedavisi için geldiği hastanede böyle bir durumla karşılaşan Yaşar o anları cep telefonuyla kaydetti.