Diyarbakır’da kadınlar belediyenin projesiyle tarihi yerleri geziyor

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi “Bir Günlük Nefes” projesi çerçevesinde ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınları tarihi yerlere götürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaşayan kadınların hem tarihi yerleri keşfetmelerini hem de rutin hayat akışlarına ara vererek güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan proje dahilinde kadınlar ilk olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti. 550 kadına ulaşılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde yapılan ziyaretlerde kadınlar oldukça eğlenceli ve keyifli saatler yaşıyor.

Programlara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kayapınar Belediyesi çalışanları “Biz ilgiden oldukça memnunuz. Hedefimiz ilçemizdeki kadınlarımızın eğlenip tarihi ve ören yerleri görmelerini sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.