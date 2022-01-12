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Diyarbakır’da kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk projelerine katkı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek amacıyla 2021’de farklı çalışmalar yürüttü.

DİYARBAKIR 12.01.2022, 14:28
Diyarbakır’da kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk projelerine katkı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek amacıyla 2021’de farklı çalışmalar yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında kadınlara ekonomik kazanç için destek vermeye devam ederken, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice, Kulp, Kayapınar, Çınar, Eğil kadın kooperatiflerini bir araya getiren sergi düzenledi. Sergide kooperatiflerde faaliyet yürüten kadınların tekstil, el sanatları ve doğal gıda ürünleri satışa çıkarıldı. Keçi Burcu’nda kentin yöresel yemeklerini yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmak amacıyla kadınlara yönelik gastronomi eğitimi düzenledi. “Keçi Burcunun İşlevlendirilmesi Projesi” kapsamında tescilli Diyarbakır yemekleri eğitimini tamamlayan 100 kadın sertifikasını aldı. Bağımsız jüri tarafından yapılan yarışmada dereceye giren 4 katılımcıya ise seyyar satış standı verildi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın belediye hizmetlerinden daha iyi faydalanması ve taleplerin birebir dinlenmesi amacıyla projeyi başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuk gelişimci ve sosyal çalışma uzmanlarının da aralarında bulunduğu ekiplerle çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Proje kapsamında toplam 17 ilçede bin 500 ev ziyaret edildi. Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi, sosyal hayata katılımlarının arttırılması ve toplumsal uyumunun sağlanması amacıyla 14 farklı başlıkta düzenlenen “Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesini tamamladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, 17 ilçede genel, mesleki, sosyal, bilişim, sağlık ve hukuk alanında eğitimlerin verildiği “Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesinde 10 bin kadına ulaşıldı.

Aile Okulu Projesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadınlara finansal okuryazarlık, dijitalleşme, e-ticaret, evliliğe adım, değerler eğitimi, evde spor, ebeveyn ve çocuk ilişkisi, ailede kriz yönetimi ve mizaç atölyesi ile yöresel yemeklerle ilgili eğitimler verdi. Aile okulu uzaktan eğitim programından 650 kişi yararlandı. Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrenci velileri için düzenlediği "Anne-Baba Mektebi Projesi”ni hayata geçirdi. Anne ve babaların çocuklarıyla daha iyi iletişim kurması amacıyla yürütülen proje kapsamında velilere anne-babanın öğrenciyle ev içi davranış konusu anlatıldı. Projede özelikle çocuk yetiştirmenin püf noktalarını içeren etkili iletişim teknikleri, ideal anne baba tutumları ve örnek aile modelleri işleniyor. Akademisyenler, eğitmenler, psikologlar ve alanında uzmanların yer aldığı projede akademi lise ve bilgievlerinde eğitim gören 7 bin öğrencinin ailesine ulaşılması planlanıyor.

Kadınlara KADES tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezlerinde kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) eğitimi verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan "Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" çerçevesindeki projeyle Kadın Yaşam Merkezlerinde kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemlerin önüne geçmek için hayata geçirilen KADES uygulaması kadınlara tanıtıldı.

Gönül Elçileri Programı

Diyarbakır’da Gençlik Merkez’lerinde “Gönül Elçileri” adıyla çalışmalar yürüten Dicle Üniversitesi çeşitli bölümlerinde eğitim hayatlarına devam eden ve kentte farklı il ile ilçelerden gelen kız öğrencilere şehri ve kültürü tanıtmak amacıyla kültür gezileri yapıldı.

Kurslardan 5 bin kadın ve çocuk faydalandı

Diyarbakır Kadınlarının Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kadın Yaşam Merkezlerinde Okuma-Yazma, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Güzellik ve Saç Bakımı, El Sanatları, Step ve Aerobik, Din Eğitimi ve Kur’an-ı Kerim, Giyim Üretimi ve Aşçılık alanlarında mesleki ve destekleme kursları verildi. Bu kurslardan faydalanan kadınların çocukları için oyun odaları hizmet verildi. 2021’de mesleki ve kişisel gelişim kurslarından yaklaşık 5 bin kadın ve çocuk faydalandı.

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