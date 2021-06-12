Diyarbakır’da kaçak hafriyata geçit yok

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevreye zarar veren kaçak hafriyat dökümlerine geçit vermiyor. Akşam saatlerinde kaçak hafriyat döken araçları belirleyen ekipler, söz konusu araçlar ve kişiler hakkında tutanak tutarak yasal işlem başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bir taraftan yakın zamanda Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemini (HBYS) hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da denetimlerine aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler, Sur ilçesi Yukarı Kılıçtaşı Mahallesi’nde kaçak hafriyat dökümü yapıldığını tespit etmesi üzerine alanda beklemeye başladı. Akşam saatlerinde kaçak hafriyat döken araçları belirleyen ekipler, söz konusu araçlar ve kişiler hakkında tutanak tutarak yasal işlem başlattı.