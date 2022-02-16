Diyarbakır’da İnteraktif Entegre Diyabet Biriminden vatandaşa kaliteli hizmet

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Diyabet Birimi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Diyarbakırlı vatandaşlara en kaliteli entegre hizmetini sunmaya çalıştıklarını belirten Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Günay Kozan, sağlık hizmetinin en önemli önceliklerinden birinin hızlı ve kolay ulaşılabilirlik olduğunu söyledi. Başhekim Kozan, bu açıdan Diyarbakır’daki en kaliteli entegre birimlerinden bir tanesi de Selahaddin Eyyubi Devlet hastanesindeki Diyabet Birimi olduğunu öne sürdü.

Uzman dahiliye hekimi, diyetisyen ve diyabet hemşiresinden oluşan Diyabet Birimi ekibiyle aktif olarak hizmet verdiklerini belirten Kozan, “Son yıllarda diyabet (şeker) hastalığı görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle diyabet hastalığı tanılı hastalarımızı, yormadan, hızlı ve kaliteli bir hizmet verebilmek adına aynı kompleks içinde, yan yana odalarda, uzman dahiliye hekimi, diyetisyen ve diyabet hemşiresinden oluşan ekibimizle hizmetimiz aktif olarak devam etmektedir. Hastalarımıza uzman hekim tarafından gerekli incelemeler ve tetkikler yapıldıktan sonra tedavisi, beslenme ve diyet polikliniğimizde beslenme tedavisi ve eğitimi diyetisyenlerimiz tarafından düzenlenmektedir” dedi.

Diyabet ilaçları, insülin kullanımı, eğitimi ve diyabette hijyen eğitimi ile ilgili eğitimlerin ise sertifikalı diyabet hemşireleri tarafından verildiğini ifade eden Kozan, ”Ayrıca mevcut polikliniğimizden sadece diyabet hastalarımız değil, beslenme bozukluğu (malnütrisyon), yeme bozukluğu, gebelik dönemi beslenme, cerrahi önce ve sonrası beslenme tedavisi, kilo azlığı ve kilo fazlalığı gibi tüm beslenme tedavisi hizmetlerinden tüm hastalarımız da yararlanabilmektedir” diye konuştu.