Diyarbakır’da ilk defa yapılan ’Floor Curling’ hakemlik kursu tamamlandı

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Diyarbakır’da ilk defa düzenlenen Floor Curling aday hakemlik kursu tamamlandı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köşkler Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen Diyarbakır Floor Curling aday hakem kursu Gaziantep’ten gelen curling eğitmeni Emine Şahin’in düzenlediği eğitimle tamamlandı.

Türkiye Curling Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve tecrübeli curling eğitmeni Emine Şahin tarafından verilen eğitime 37 kişi katıldı. Curling aday hakemlik kursuna katılabilmek şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş, 65 yaşından küçük ve en az lise mezunu olmak yeterlidir.

Diyarbakır Curling İl Temsilcisi Remziye Kılıçer’in kurs sonrası yaptığı açıklamada, "Biz, federasyonumuza bir hakem kursu talebinde bulunduk ve bizleri kırmayıp şehrimize 12 Mart’ta hakemlik kursumuzu açtılar. Diyarbakır Curling antrenörlerinden Emine Şahin hocamızın anlatımıyla düzenlenen aday hakemlik kursumuza yoğun bir katılım oldu. Bu süreçte bizlerden destekleri esirgemeyen Gençlik ve Spor il müdürümüz Nüammer Uslu, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, federasyon yetkililerine eğitmen olarak Gaziantep’ten gelen Emine Şahin, Spor Hizmetleri Müdürümüz Aydın Çetin ve Spor Şube Müdürümüz Abdulbaki Karabulut’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Diyarbakır’da yoğun bir katılım ile gerçekleşen eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Curling Antrenörü Emine Şahin ise, “Diyarbakır İl Temsilcimizin talebiyle federasyonumuz tarafından açılan bir Floor Curling Aday hakem kursunu daha tamamladık. Kursa gösterilen yoğun katılımdan çok mutlu olduk, gerçekten çok güzel bir hava ve ambiyans vardı. Floor Curling sporu gelişmekte olan ve çok eğlenceli yönü bulunan bir spor, ben bu sporu yapmaktan, öğretmekten ve hakemler yetiştirmekten mutluluk duyuyorum. Bizleri Diyarbakır’da misafir eden il temsilcimiz Remziye Kılıçer ve aday hakemlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Floor curling nedir, nasıl oynanır?

Floor Curling normal zeminde oynanabilen ’Curling’ branşıdır. Buz zemine ihtiyaç olmayan bu branş rahatlıkla düz zemine sahip olan okul, spor salonu günü tüm tesislerde oynanabilmektedir.

Her oyun setinde toplam 8 taş ve 1 oyun alanı bulunur. Bu taşlar 2 farklı renkte olur. 1. takım 4 taşa, 2. takım diğer 4 taşa sahiptir. Oyun başlamadan önce her takım birer çekiç atışı yapar. Çekiç atışı en iyi olan takım o end için son atışı yapacak olan takımdır. Diğer end’ler için bir önceki end’te galip gelen takım oyuna başlar. Oynanan end sonunda eve yani merkeze en yakın olan taş ve taşlar puan alır. End sonu skoru takım kaptanları ve hakemin imzası ile tescillenir. Her Floor Curling müsabakası 8 end oynanır, 8 end sonunda en çok sayı alan takım galip gelir. 8 end sonunda eşitlik bozulmaz ise, eşitlik bozulana kadar 1’er end oynamaya devam edilir. Müsabakalar eleme usulü yapılır. Kazanan takım bir üst turdan devam eder. Bir takım 4 sporcudan oluşur ve her oyuncu sırayla 1 atış yapar.

Bir takımda 1. oyuncu, 2. oyuncu, 3. oyuncu ve 4. oyuncu isimleri müsabaka öncesinden hakeme verilir. Bir takım 4 sporcudan oluşur. Herhangi bir sakatlık ya da rahatsızlık oluşması durumunda hakemin kontrolüyle takım 3 kişi ile oyuna devam edebilir. Bu durumda birinci sırada yer alan oyuncu 2 taş atar. Çıkan oyuncu o müsabaka boyunca tekrar oyuna giremez.

Her takım 1 antrenör bulundurabilir ve müsabakalar boyunca maç esnasında teknik taktik veremez.

Müsabakalarda her takımın 1 dakika mola süresi vardır ve istenildiği zaman hakeme bilgi verilerek kullanılabilir.