Diyarbakır’da ’İkram Çeşmesi’nden sıcak çorba akmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 6 noktasına kurduğu "İkram Çeşmesi" ile hafta içi her gün 5 bin kişiye ücretsiz çorba dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışla sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde kentteki hastanelerin önünde kurduğu “İkram Çeşmesi” ile vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yemekhanesinde hijyenik bir ortamda sabah erken saatlerde yapılan çorbayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri Polikliniği, Diş Hekimliği ve Onkoloji Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde kurulan “İkram Çeşmesi” ile hafta içi her gün vatandaşlara ulaştırıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hastanelerin önünde günlük 5 bin kişiye yaptığı ikramların yanı sıra dini günlerde ve hafta sonları Eğil Peygamber Kabirleri, Hz Süleyman Cami ve Ulu Cami’yi ziyaret eden vatandaşlara sıcak çorba ikram edecek.

Büyükşehir Belediyesi, kış ayları boyunca “İkram Çeşmesi’nden vatandaşlara sıcak çorba ikram etmeye devam edecek.