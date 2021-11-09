Diyarbakır’da ‘İkram Çeşmesi’ ile her gün 6 bin kişiye sıcak çorba ikramı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 8 noktasına kurduğu ’İkram Çeşmesi’ ile hafta içi her gün 6 bin kişiye ücretsiz çorba dağıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kentteki hastanelerin önünde kurduğu ’İkram Çeşmesi’ ile vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yemekhanesinde hijyenik bir ortamda sabah erken saatlerde yapılan çorbayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri Polikliniği ve Onkoloji Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde kurulan ’İkram Çeşmesi’ ile hafta içi her gün vatandaşlara ulaştırıyor. Silvan, Ergani ve Bismil ilçelerinde de hastane önlerine ’İkram Çeşmesi’ kuran Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hasta, hasta yakınları ve hastane personeline sıcak çorba ve ekmek veriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hastanelerin önünde günlük 6 bin kişiye yaptığı ikramların yanı sıra dini günlerde ve hafta sonları Eğil Peygamber Kabirleri, Hz Süleyman Cami ve Ulu Cami’yi ziyaret eden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kış ayları boyunca ’İkram Çeşmesi’nden vatandaşlara sıcak çorba ikram etmeye devam edecek.