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Diyarbakır’da ‘huzur uygulaması’
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan “Huzur Uygulamaları” neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı.
DİYARBAKIR 28.02.2022, 10:47
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan “Huzur Uygulamaları” neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde gün boyu denetimlerini sürdürdü. Denetimler sonucunda farklı şahıslar üzerinde yakalanan 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 50 mermi ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.