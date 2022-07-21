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Diyarbakır’da ’huzur uygulaması’: 18 gözaltı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yapılan ’huzur’ uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aralarında yakalama kararı bulunanlarla birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR 21.07.2022, 16:13
Diyarbakır’da ’huzur uygulaması’: 18 gözaltı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yapılan ’huzur’ uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aralarında yakalama kararı bulunanlarla birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda adli mercilerce yakalama kararı bulunanlarla birlikte 18 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 3 paket halinde 10 gram narkotik madde ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen kontroller sonrasında, şüpheli 18 şahsın gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

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