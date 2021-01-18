Diyarbakır’da hayırsever vatandaşlardan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Diyarbakır’da hayırsever kardeşler tarafından hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Diyarbakır’da restoran işletmecileri Mahmut ve Mahir Yıldız isimli hayırsever kardeşler, korona virüs salgını nedeni ile evlerine yemek götürmekte zorluk çeken ailelere gıda yardımında bulundu. Yıldız kardeşler tarafından hazırlanan yaklaşık bin porsiyon yemek, kentte Dermanbaba lakabıyla bilinen Yılmaz Acu aracılığıyla evlere dağıtıldı. Hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Acu, yardımda emeği geçenlere teşekkür etti. Acu, "Hazırlanan yemekler, Diyarbakır’ımızın Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinde ikamet eden yardıma muhtaç ailelere dağıttık. Hayırsever kardeşlerimiz daha önce de Ramazan aylarında ve korona virüs salgını süresince yardıma muhtaç ailelere yemek dağıtarak herkesin gönlünü kazanmıştı" dedi.