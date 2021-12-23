Diyarbakır’da havai fişek kullanımı sınırlandırıldı

Diyarbakır Valiliğince, çeşitli etkinliklerde, düğünlerde, özel günlerde ve kutlamalarda kullanılan şenlik ve işaret fişekleri, havai fişek diye tabir edilen piroteknik maddelerin izinsiz kullanımına cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, çeşitli etkinliklerde, düğünlerde, özel günlerde ve kutlamalarda kullanılan şenlik ve işaret fişekleri, havai fişek diye tabir edilen piroteknik maddelerin izinsiz kullanımı 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan karar doğrultusunda sınırlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Alınan karar doğrultusunda halk arasında korku, heyecan ve panik yaşatan piroteknik maddelerin kullanımı mevzuatta açıkça belirlenmiş olan kurallara göre gerçekleşeceği, bu kararla Diyarbakır sınırları içerisinde eğlence amacıyla şenlik ve işaret fişeklerinin izinsiz, kontrolsüz ve denetimsiz kullanımının önlenmesi amaçlandı. Şenlik ve işaret fişeklerini, havai fişekler, Yerel Mülki Amirden izin almadan kullananlar ve ateşleyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci ve 36’ncı maddeleri gereğince, atılmasına müsaade eden veya kullanan tüzel kişiler ise 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılacak. Bunun yanında konusu suç teşkil eden konularda adli işlem uygulanacak” denildi.