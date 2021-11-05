Diyarbakır’da hastane çalışanlarına müzikli moral

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm sağlık çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon günü etkinliği düzenlenirken, etkinlikte konuşan hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, Diyarbakır için daha iyi hizmet anlamında ne gerekiyorsa hastane olarak her zaman hazır olacaklarını söyledi.

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena tarafından hastane konferans salonunda tüm sağlık çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon günü etkinliği düzenlendi. Hastanede çalışan tüm sağlık çalışanları davet edildiği etkinlikte müzik dinletisine Halk Eğitim Merkezi sanatçıları yöresel müzik eşliğinde personeller keyifli dakikalar geçirdi. Program açılışında konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, zaman zaman bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için, personellerin moral ve motivasyonlarını sürekli yüksek tutacaklarını söyledi. Asena, "Diyarbakır için daha iyi hizmet anlamında ne gerekiyorsa Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak her zaman hazırız" dedi.

Yapılan konuşma ve müzik dinletisi sonrası katılan müzisyenlere teşekkür plaketi ve çiçek takdim edilmesiyle program son buldu.