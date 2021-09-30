Diyarbakır’da ‘Hafriyat yönetim sistemi’ devreye girdi

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan hafriyat kamyonlarının kontrol altına alınabilmesi için ‘Hafriyat Yönetim Sistemi’ tanıtım toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, “Bizim amacımız yanlış yapana ceza yazmak diye bir amacımız yok. Bizim tek bir hedefimiz var. Şehrimizi korumak, şehrimizi temiz tutmak ve bu konuda Diyarbakır’daki herkesten destek bekliyoruz” dedi.

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan hafriyat kamyonlarının kontrol altına alınabilmesi için ‘Hafriyat Yönetim Sistemi’ devreye girdi. Vali Münir Karaloğlu, hafriyat bilgi sisteminin olduğu Çevre Koruma Daire Başkanlığına gelerek burada yetkililerden sistem hakkında bilgi aldı. Vali Karaloğlu, inşaat atıklarının kontrol altına alınması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bugün kentler için çok önemli, çok kritik bir işi konuşmak için buradayız. Şehirdeki hafriyat atıkları ve inşaat yıkıntı atıklarının kontrol edilmesi, düzenli bir şekilde depolanması ile ilgili maalesef Diyarbakır’da 2021 yılına kadar herhangi bir ne denetimimiz, ne kontrolümüz ne de düzenli bir depolama çalışmamız vardı. Biz yılbaşına yakın Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bu yetkiyi devraldık. Bu yetki aslında kanunda Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinin yetkisinde ama Çevre Şehircilik Bakanlığı bu yetkilerini belediyelere talep edilmesi halinde devredebiliyor. Bizde talep ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu yetkiyi hafriyat denetim yetkisini bize devretti” dedi.

“Kamyonlara takılan takip sistemleriyle denetimleri anlık yapıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de bununla ilgili altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Şu anda Diyarbakır’da ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemimiz’ aktif halde. Şu anda ekrandaki görüntüyü online yaptık. Öncelikle şehirde hafriyat işi yapan şirketlere ve şirketlerin kamyonlarına izin belgesi veriyoruz. A şirketi, ‘ben hafriyat işi inşaat, yıkık artı taşıyacağım’ diyorsa o şirkete ve şirketin araçlarına yetki belgesi veriyoruz. Araca 1 takip sistemi takıyoruz. Birde aracın damperine sensör takıyoruz. Yani aracı burada online olarak şu anda ekranda görmüş olduğunuz kırmızı noktalar üzerinde takip ediyoruz. Yeşil olan araçlar da şu anda hareket halinde. Hareket halindeki hafriyat kamyonlarını bize gösteriyor. Bunların şu anda Diyarbakır’da 84 şirketin 208 kamyonuna uzaktan takip sistemleri takılı. Bu neye yarıyor özellikle aracın belgesi var, düzenli 1 şekilde gidip hafriyatını aldı ama nereye döktü? Bizim belirlediğimiz hafriyat sahasına mı döktü yoksa şehrin bir caddesinin veya tarihi bir mekanın kıyısına mı gidip boşalttı. İşte izinsiz bir alanda damperi kaldırdığında burada uyarıyı alıyor arkadaşımız ve derhal denetime çıkıyorlar. Yani bu sistem arkadaşlar teknolojiyi kullandığımız uzaktan algılama metoduyla şu anda yaptığımız ve şehri koruyacak özellikle tarihi alanları, tarım alanlarını, caddeleri, sokakları koruyacak ve şehri temiz tutmamızı sağlayacak. Diyarbakır’da gerçek manada bir belediyecilik hizmeti bu arkadaşlar. Yolu herkes yapıyor, parkı herkes yapıyor, belediyecilikte bizi öne çıkaracak olan Diyarbakır’da bu ve benzeri belediyecilik faaliyetlerini yapmamız Diyarbakır da bizim belediyecilik farkımız ortaya çıkaracak. Allah’a hamdolsun. Şu anda ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemimiz’ oluştu. Araçlara takip sistemleri takıldı. Damperler sensörleri takıldı ve şu anda takip ediyoruz” diye konuştu.

“Amacımız ceza yazmak değil”

Vatandaşlara ceza yazma amaçlarının olmadığının altını çizen Vali Karaloğlu, “Bizim amacımız yanlış yapana ceza yazalım diye bir amacımız yok. Bizim tek bir hedefimiz var. Şehrimizi korumak, şehrimizi temiz tutmak ve bu konuda Diyarbakır’daki herkesten destek bekliyoruz. Diyarbakır’da yaşayan 1 milyon 850 bin her vatandaşımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Bir bu işleri yapan insanlar kurallara uysunlar, iki kurallara uymadıklarında gören vatandaşlar bize ihbar etsinler ki şehrimiz hepimizin oturma odası, hepimizin ortak salonu şehri ancak el birliği ile biz temiz tutabiliriz. Yoksa biz bu sistemleri de kursak yine birileri yanlış yapmaya devam ederse. Şehri korumamız zorlaşabilir. Onun için bu sistemlerin amacı yanlış yapana ceza kesmek değil, şehri korumak, şehri temiz tutmak, konan kurallara birileri uymamakta ısrar ediyorsa çok ağır cezaları var. Çok ağır cezaları var. Tek başına kamyon sahibine ceza, şirkete daha ağır ceza bunları vermekte, tereddüt etmeyeceğiz. Maksadımız dediğim gibi ceza kesmek değil, şehri korumak, şehri temiz tutmak. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Diyarbakır’da yaşayan herkesten destek bekliyoruz. Hedefimiz Diyarbakır’ı şehirler arasında sadece Türkiye’de değil, dünyadaki şehirler arasında tertibi, düzeni ve temizliği konusunda da öne çıkarmak arkadaşlar bunu yapabiliriz. Diyarbakır bunu yapabilir. Yeter ki isteyin biz istiyoruz. Biz her türlü tedbiri teknolojiyi kullanmaya kararlıyız ama vatandaşımızın da bu konuda bize destek olması lazım” şeklinde konuştu.