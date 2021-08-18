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Diyarbakır’da Hacı Bektaş-ı Veli anıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evleri ve Akademi Lise öğrencileri Anadolu’ya hoşgörü tohumları eken Hacı Bektaş-ı Veli’yi vefatının 750. yıl dönümünde andı.

DİYARBAKIR 18.08.2021, 12:34
Diyarbakır’da Hacı Bektaş-ı Veli anıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evleri ve Akademi Lise öğrencileri Anadolu’ya hoşgörü tohumları eken Hacı Bektaş-ı Veli’yi vefatının 750. yıl dönümünde andı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO tarafından anma ve kutlama programları arasına alınan Hacı Bektaş-ı Veli’nin, vefatının 750. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, her yıl 16-22 Ağustos tarihleri arasında bir hafta süren Hacı Bektaş-ı Veli anma programına çok sayıda öğrenci katıldı. Anma programında eğitmenler, öğrencileri Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgilendirdi. Öğrenciler, konu hakkında merak ettikleri soruları eğitmenlere yöneltti. Hacı Bektaş-ı Veli’nin, kıymetli ve anlamlı sözlerinin de hatırlandığı anma etkinliği öğrencilerin, sema gösterisi, ilahiler okuması ve erenler için okunan dualarla sona erdi.
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