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Diyarbakır’da gürültü kirliliği denetimleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gürültü yönetmenliği kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gürültü kirliliği denetimi yaptı.

DİYARBAKIR 18.10.2021, 17:37
Diyarbakır’da gürültü kirliliği denetimleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gürültü yönetmenliği kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gürültü kirliliği denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını etkileyen gürültü kirliliği ile mücadele amacıyla ’Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde canlı müzik yayını yapan işletmelere yakın yerleşim yerlerinde ses ölçümü yaparak çalışmalarını hassas bir şekilde yürütüyor. Ekipler, yasal sınırı aşarak gürültü kirliliğine neden olan işletmeleri, ses ölçüm cihazıyla tespit edip kamerayla kayıt altına aldı, ardından durum tespit tutanağı tuttu.

105 işletme uyarıldı

Denetimde ses yüksekliğiyle vatandaşların rahatsız olmaması için işletmeleri bilgilendirildi, gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri anlatıldı. 135 işletme çevresel gürültü yönetmeliği kapsamında denetleyen ekipler, son bir ayda 105 işletmeye çevresel gürültü kapsamında uyulması gereken kurallar konusunda uyardı. Daha önceki denetimlerde uyarılara rağmen canlı müzik izni olmayan ve yasal saat aralığında müzik yayınını kesmeyen 30 işletmeye ise idari işlem uyguladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin denetimlerine aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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