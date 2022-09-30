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Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR 30.09.2022, 15:39
Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde 26 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

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