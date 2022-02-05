Diyarbakır’da GES ile 2021’de 1 milyon 475 bin 130 kw saat elektrik üretildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) ile 2021’de 1 milyon 475 bin 130 kw saat elektrik üretti.

Büyükşehir Belediyesi, maliyetlerini en aza indirmek ve tükettiği enerjiyi üretmek için çalışmalarına devam ediyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde örnek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2021’de GES ile 1 milyon 475 bin 130 kw saat elektrik üretiminden tüketim fazlası enerji satışından 1 milyon 247 bin lira gelir elde etti. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca şehirlerarası otobüs terminalinin araç ve otobüs park alanlarına 669 kw kapasiteli güneş enerji santrali panellerinden yılda ortalama 700 bin lira gelir elde ediliyor.

İstasyon Meydanı Sümerpark Sosyal Yerleşkesi içerisinde yer alan eski fabrika binası çatısına 500 kw kapasiteli güneş enerji santrali panellerinden ise yılda ortalama 450 bin lira gelir elde ediliyor. Üretilen enerji Otogarda ve Sümerpark içerisindeki hizmet alanlarının elektrik ihtiyacını karşılıyor. Fazla üretilen elektrik enerjisi ise sayaçlardan geçirilip DEDAŞ’a ait iletim hatlarına aktarılıyor.

DEDAŞ, GES tarafından üretilen enerji miktarını baz alarak her ay düzenli şekilde Büyükşehir Belediyesi’ne nakdi ödemede bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi doğa dostu projeler geliştirmeye devam edecek.