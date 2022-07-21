Diyarbakır’da farklı türlerde bin 700 ağaç dikildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’na farklı türlerde bin 700 ağaç dikti.

Büyükşehir Belediyesi, “Daha Fazla Yeşil Daha Sağlıklı Nefes” projesi ile başlattığı 2022 yılı ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan ve yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nı ağaçlandırdı. Çalışmalarda ekipler, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nın kaldırım ve refüjlerine farklı türlerde bin 700 ağaç dikti.

Ekipler, çalışmada ilk etapta ağaçların daha verimli şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla refüj ve kaldırımların belirlenen bölümlerine toprak takviyesi yaptı. Bulvarın ağaçlandırılmaya müsait duruma getirilmesinin ardından ekipler, belirlenen alanlara 34 top mazı, 46 oya, 7 ters dut, 774 şekerakça, 597 çınar, 101 akasya, 128 çınar yapraklı dut ve 13 mavi selvi olmak üzere toplamda bin 700 ağacı toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yol yapım işlerinin tamamlanmasının ardından kavşak ile orta refüjde peyzaj, çimlendirme ve bitkilendirme işlemlerine başlayacağı belirtildi.