Diyarbakır’da ekipler, aniden rahatsızlanan iki kız çocuğu için seferber oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolu açarak, aniden rahatsızlanan iki kız çocuğunu hastaneye ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentin 17 ilçesinde eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, gelen ihbar üzerine Hani ilçesi Kırım Mahallesinde aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki iki kız çocuğunun hastaneye yetiştirilmesi için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu 4 saat süren çalışma sonuncunda greyderle açan ekipler, çocukları tedavi edilmek üzere iş makineleri ile Hani Devlet Hastanesine ulaştırdı.