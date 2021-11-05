Diyarbakır’da eğitimlerini tamamlayan motosikletli polisler sertifikalarını aldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kursta, 14 polis memuru 120 saat eğitim alırken, eğitimin tamamlayan motosikletli trafik polisleri merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Yeni Stadyumu yanında düzenlenen ’Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitimi Sertifika’ töreninde sertifikaları verildi.

Törene, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri ile polis memurları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası motosikletli trafik polislerinin parkurda yaptıkları gösterinin ardından, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törende yaptığı konuşmada, vatandaşlara anında ulaşmakta, asayiş ve trafik hizmetlerinde motosikletlerden çok daha etkin şekilde yararlanmak istediklerini söyledi.

“Tüm suçların Diyarbakır’ın gündeminden çıkmasını istiyoruz”

Motosikletli polislerin sayısının artırılması amacıyla kurs başlattıklarını anlatan Aşkın, “Diyarbakır’ın çok güzel bir kent, insanların huzur içerisinde yaşaması gerekir ve bu nedenle gece gündüz çalışıyoruz. Son 3 ayda Diyarbakır içinde sadece 4 kasten adam öldürme suçu meydana geldi. Hiçbir kadınımız hayatını kaybetmedi. Motosikletli timlerimizin belki katkısı bu olacak. Bir kadın imdat dediğinde imdatlarına koşup onların hayatlarını kurtaracağız. Sadece kadınlar değil ihtiyacı olan herkes. Neredeyse hırsızlık suçlarında her iki suçtan birinin failini yakalayabilecek duruma geldik. Tüm suçların Diyarbakır’ın gündeminden çıkmasını istiyoruz. Bu kent hak ettiği huzur ve güven ortamına ulaşsın istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürü Aşkın ve beraberindekilerin eğitimlerini tamamlayan 14 motosikletli polis memuruna sertifika vermesiyle tören son buldu.