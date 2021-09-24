Diyarbakır’da eğitime destek

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları eğitime desteğine devam ediyor. Serapgüzeli Cengiz Topel İlk ve Ortaokuluna kütüphane yapılarak okul öğrencilerine armağan edildi.

Önceki yıllarda da değişik destek faaliyetleri gerçekleştiren kurum, bu kez Kayapınar ilçesi Serapgüzeli Cengiz Topel İlk ve Ortaokuluna kütüphane yaparak okul öğrencilerine armağan etti. Kütüphanenin mobilyasından içindeki kitaplara kadar her aşamasını titizlikle sürdüren Final Eğitim Kurumları yapılan törenle kütüphaneyi okul müdürlüğüne teslim etti. Törene Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Final Eğitim Kurumları Kurucusu Şahin Otu, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşan Kaymakam Ünal Koç, okulun en güzel biriminin açılışını yaptıklarını, okumak gibi değerli bir eyleme destek sunan herkese teşekkür ettiğini kaydetti. Koç, “Bu güzel mekanın oluşmasında katkıları olan Final Eğitim Kurumları kurucusu Şahin Otu’ya da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Kurucusu Şahin Otu ise eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanması adına yapılacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini aktararak kütüphanenin okula ve öğrencilere hatırlı olmasını diledi.

Okul müdürü Rıza Koç, uzun zamandır eksikliğini hissettikleri kütüphaneye kavuşmanın sevincini yaşadıklarını, emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ettiğini kaydetti. Kütüphanenin açılışının ardından Kaymakam Ünal Koç ve beraberindekiler okulda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenleri dinledi. Öğrenci ve öğretmenlere kitap hediye etti. Çocukların ve öğretmenlerin sevinci gözlerinden okunuyordu.