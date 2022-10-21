Diyarbakır’da düzenlenen festival, esnafa can suyu oldu

Diyarbakır’da 8-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen festival etkinliklerinin kendilerine ekonomik açıdan pozitif yansıdığını söyleyen esnaf, böyle etkinliklerin sürekli olmasını talep etti.

Diyarbakır’da 32 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü isimlerden olan Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, kentte geçtiğimiz günlerde düzenlenen festival programlarının Diyarbakır’a hem turizm açısından hem de esnafa ekonomik açıdan olumlu etki oluştuğu değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde yaşanan bir ekonomik kriz olduğunu ve ülkemizin de bundan etkilendiğini söyleyen Elaldı, “Türkiye’de fırsatçılar işi çığırından çıkardı. Bu fırsatçıların önüne geçilmesi lazım. Devletimiz bir an önce bunlara gerekli yaptırımları yapması gerek. Yaşanan bir ekonomik kriz var bunu biliyoruz. Asgari ücretin şu anda 5 bin 500 olması çok çok az. Ama esnafa da katkı yapılması lazım ki esnaf da bu asgari ücreti verebilmeli ve altından kalkmalıdır. Yetkililer esnafın yükünü azaltırsa asgari ücreti 7 bin 500 ile 8 bin arası yapabilir” dedi.

“Diyarbakır’da festivaller sürekli düzenlenmelidir” diyen Elaldı, “Diyarbakır’ın kalkınması için ne gerekiyorsa devlet destekli yapılması gerek. Bir yıla aşkındır Sur ilçesindeki şubemizi açmışız. Gerçekten esnafımıza bu festival ekonomik açıdan pozitif bir hava oluştu. Sur şubemizin dizaynını tarihimize uygun şekilde yaptık. Şubemize gelen müşterilerimiz, buraya geldiğimize değmiş diyebileceği bir ortam oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın sürekli batı illerine yanlış lanse edildiğini ifade eden Elaldı, “Şehrimize gelen insan, gitmek istemiyor. Görüp de giden bir daha gelmek istiyor. Bundan dolayı insanımıza buranın bildikleri gibi bir yer olmadığını, tam tersi turizmin kalbi olan bir şehir olduğunu öğretmemiz lazım” ifadelerini kullandı.