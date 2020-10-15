Diyarbakır’da durak ve üst geçitler yıkandı

Korona virüs salgını sürecini dikkate alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yolcu trafiğinin yoğun olduğu üst geçitler ve toplu taşıma aracı bekleme duraklarını deterjanlı suyla detaylı şekilde yıkadı.

Pandemi sürecini dikkate alarak temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yolcu trafiğinin yoğun olduğu üst geçitler ve toplu taşıma aracı bekleme duraklarında temizlik çalışması yürüttü. Halk sağlığını korumak için yapılan hijyen çalışması üst geçit ve duraklara gelişi güzel şekilde atılan atıkların toplanmasıyla başladı. Çalışmayı yolcu trafiğinin az olduğu gece saatlerinde yürüten ekipler, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde yer alan tüm üst geçitlerin korkuluklarını ve zeminini, toplu taşıma araçları bekleme duraklarının yüzey ile oturma banklarını detaylı şekilde deterjanlı su ile yıkadı. Çalışmada temizlik personeline 3 yıkama tank aracı eşlik etti.

İlk olarak Kayapınar ilçesinde gerçekleştirdiği toplu taşıma aracı bekleme durakları ve üst geçitleri yıkama işleminin benzerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belirli zaman aralıklarında kent genelinde sürdürecek.