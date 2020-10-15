banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Tayland'da acil durum ilan edildi
Tayland'da acil durum ilan edildi
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Bu para diğerlerinden çok farklı
Bu para diğerlerinden çok farklı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Diyarbakır’da durak ve üst geçitler yıkandı

KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNİ DİKKATE ALAN DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YOLCU TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU ÜST GEÇİTLER VE TOPLU TAŞIMA ARACI BEKLEME DURAKLARINI DETERJANLI SUYLA DETAYLI ŞEKİLDE YIKADI.

DİYARBAKIR 15.10.2020, 13:03
1
Diyarbakır’da durak ve üst geçitler yıkandı

Korona virüs salgını sürecini dikkate alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yolcu trafiğinin yoğun olduğu üst geçitler ve toplu taşıma aracı bekleme duraklarını deterjanlı suyla detaylı şekilde yıkadı.

Pandemi sürecini dikkate alarak temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yolcu trafiğinin yoğun olduğu üst geçitler ve toplu taşıma aracı bekleme duraklarında temizlik çalışması yürüttü. Halk sağlığını korumak için yapılan hijyen çalışması üst geçit ve duraklara gelişi güzel şekilde atılan atıkların toplanmasıyla başladı. Çalışmayı yolcu trafiğinin az olduğu gece saatlerinde yürüten ekipler, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde yer alan tüm üst geçitlerin korkuluklarını ve zeminini, toplu taşıma araçları bekleme duraklarının yüzey ile oturma banklarını detaylı şekilde deterjanlı su ile yıkadı. Çalışmada temizlik personeline 3 yıkama tank aracı eşlik etti.

İlk olarak Kayapınar ilçesinde gerçekleştirdiği toplu taşıma aracı bekleme durakları ve üst geçitleri yıkama işleminin benzerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belirli zaman aralıklarında kent genelinde sürdürecek.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2