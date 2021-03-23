Diyarbakır’da DTSO, DTB ve DESOB’dan Sur açıklaması

Diyarbakır’da aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve esnaf oda temsilcilerinin olduğu STK’lar, Sur ilçesinin yeniden turizme kazandırılması için ortak açıklama yaptı.

Diyarbakır’da aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve esnaf oda temsilcilerinin olduğu STK’lar Sur ilçesinin yeniden turizme kazandırılması için ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Sur ilçesinde konut ve ticari yapıların inşa süreçlerinin birbirinden farklı olarak yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu süreçte öncelikli olarak konutların tamamlanarak kura yöntemiyle hak sahiplerine tahsisi yapılmaya başlanmış, ticari alanların inşa süreci devam etmektedir. Yeniden inşa edilen konut ve ticari alanların ne şekilde satılacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın takdir yetkisinde gerçekleştirilmektedir. Konut alanları kura yöntemiyle hak sahiplerine dağıtılırken, ticari alanların tek tek ihale edilerek satılacağı kamuoyu ile paylaşılmış ve hak sahiplerine iletilmiştir. Konu ile ilgili olarak yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmelerde, geçmişte yapılmış benzer örnekleri göstererek ticari alanların tek tek ihale ile satılması durumunda kısa sürede atıl duruma düşeceklerine dair endişelerimizi ilettik. Bugün birer enkaza dönüşen ve temizlenmeleri için milyonlarca lira harcanması gereken bu yapıların kent trafiğini felç ettiği, sosyal, kültürel ve ticari yaşamı sekteye uğrattığına hep birlikte tanık olduk. Bu tanıklıklardan hareketle geçmiş hatalarımızı bir kez daha tekrarlamadan yeni yaşam alanlarımızı oluşturmamız gerektiğini bir kez daha ilgililere hatırlatmak isteriz" denildi.

"Tek amacımızın Suriçi bölgemizin tekrar bir cazibe merkezi olması"

Suriçi’nin tekrar bir çekim merkezi olması konusunda çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ticari mekanların tek tek satışı yerine Diyarbakır’daki Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla oluşturulacak bir konsorsiyum marifetiyle kent paydaşlarını da katarak Suriçi’ni tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürmek, Sur ilçemizin mağdur ailelerine iş ve istihdam alanı olacak şekilde tek merkezden işletilmelerinin daha doğru olacağı inancıyla girişimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tek amacımızın Suriçi bölgemizin tekrar bir cazibe merkezi olması için kalıcı bir çarşıya kavuşması ve Surda yaşayan hemşerilerimize istihdam kapısı açmak oduğunu bir kez daha kamuoyunun bilgilerine arz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.