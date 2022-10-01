Diyarbakır’da ’Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ Diyarbakır’da başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programda Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Hazine, Çalışma, Aile, Milli Eğitim, Ticaret, Gençlik ve Spor, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Savunma Sanayi Başkanlığı, CİMER, Dicle Üniversitesi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi’nin de bulunduğu 23 kurum proje çerçevesinde stantlar kuruldu. İlki Ankara’da gerçekleştirilen etkinlik Gaziantep, Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Samsun, Sakarya, Kocaeli ve Erzurum’dan sonra 11. durağı olan Diyarbakır’da, hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen gençleri bilgilendirdi. Gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık ve spor gibi her alanda verilen destekler hakkında bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek hedefiyle TEKNOKENT ve 1 Milyon İstihdam Projesinden yararlanan girişimcilerle gerçekleştirilecek panellerin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle konser ve gösterilerin de yer aldığı etkinliklerde gençler hem bilgilenecek hem de hoşça vakit geçirdi. Organizasyona katılan Vali Ali İhsan Su, beraberindeki heyet, öğrenciler ve vatandaşlar, stantları gezerek yetkililerden merak ettikleri konular hakkında bilgiler aldı.