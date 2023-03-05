Diyarbakır’da depremzedeler için diş macunu ve diş fırçası

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da evleri hasar gören afetzedeler, Silvan Yolu üzerine kurulan çadır kente yerleşti. Çadır kentteki depremzedelere diş hekimleri tarafından bin 400 adet diş macunu ve diş fırçası gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 yıkıcı depremden etkilenen Diyarbakır’daki vatandaşlar, Silvan Yolu üzerindeki Valilik koordinesinde Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen çadır kente yerleşti.

Çadır kentteki afetzedelerin birçok temel ihtiyacı karşılanırken, Diyarbakır’daki diş hekimleri de depremzedeler için bin 400 adet diş fırçası ve bin 400 adet diş macununu çadır kentteki yetkililere teslim etti.