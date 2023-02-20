Diyarbakır’da depremzede çocuklar animasyon ekibiyle doyasıya eğlendi

Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenliyor.

Depremzedelerin arama-kurtarma, lojistik, altyapı, barınma, temizlik ve gıda, giyim ile çeşitli malzeme yardımı gibi maddi desteklerine devam eden Kayapınar Belediyesi, depremzede çocuklara yönelik moral etkinliği düzenlemeye başladı.

Kayapınar Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nce organize edilen ve tamamı Kayapınar’daki liselerde okuyan öğrencilerden oluşan 15 kişilik animasyon ekibi, deprem psikolojisini üzerlerinden atmaları ve normal hayata adapte olmaları amacıyla çocuklar ile yakından ilgileniyor.

Her gün 4 barınma merkezini ziyaret eden ekip, depremzede çocuklara yönelik çocuk oyunlarının içerdiği eğlenceli oyunlar oynanıyor. Yüz boyamalarında yapıldığı etkinliğe depremzede çocukların oldukça ilgi gösterdiği gözlendi. Çeşitli ikramlarda bulunulan etkinlikte şimdiye kadar 2 bin 500 çocuğa ulaşıldı.

Kent Meydanı’ndaki çadır kentte moral etkinliği düzenledi. Etkinlikte animasyon ekibi, çocuklarla müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi. Oyunlara katılan çocuklar eğlenceli ve keyifler saatler yaşadı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte çocuklara pamuk şeker, çocuk kitabı ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, depremde kurtulan çocuklara moral ve motivasyon sağlamaya çalıştıklarını kaydederek, çocuklarla, oyun oynayarak depremin travmasından kurtulmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Karaman, “Çocuklarımıza yaşadıkları zorlukları unutturmaya çalışıyoruz, çocuklarımızla bizler de gülüyor, bizler de moral buluyoruz. Bu deprem afetinin izlerini hep birlikte yok ederek, yaraları saracağız. Yaralarımızı depremzede çocuklarımız ve aileleriyle birlikte sarıyoruz" dedi.