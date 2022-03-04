Diyarbakır’da ’Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, UMKE, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve 112 ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikatla öğrenciler, deprem ve yangın anında yapılması gerekenleri öğrendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in çevrimiçi katılımıyla Türkiye’deki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılan tatbikat saat 11.30’da eş zamanlı olarak gerçekleşti. Tatbikata Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Kayapınar İlçe Kaymakamı Ünal Koç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ile kurum müdürleri de katıldı.

Vali Karaloğlu, tatbikat sonrası yaptığı konuşmada Deprem Haftası’nda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması noktasında farklı etkinliklerin, eğitimlerin yapıldığını söyledi. AFAD Başkanlığının 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan ettiğini anımsatan Karaloğlu, 2022 yılını ise ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan ettiğini belirtti. İçişleri Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı arasında protokol imzalandığını ve bugün Türkiye’nin 81 ilinde afet ve depremle ilgili tatbikatın yapıldığını ifade eden Vali Karaloğlu, “Bir yıl boyunca ülke genelinde farklı afet çeşitleri ile ilgili tatbikatlar yapılacak. Geçen sene teorisini öğrendiğimiz konuların pratiği yapacağız ki bunlar bir meleke halini alsın. Toplum herhangi bir afet anında yapması gereken şeyleri bilsin, öğrensin ve afet anında da bunu uygulasın ki afetlerde can kaybını, mal kaybını minimize edelim” dedi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, “Depremler, doğal olaylar yaşanacak. Deprem yaşandığında ne yapmamız gerektiğini bilirsek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumuş oluruz. Artık emniyet teşkilatımızın da bir arama kurtarma ekibi var. Bugünkü tatbikatta görev alan bütün birimlerimizi kutluyorum. Rabbim afet, deprem vermesin. Bir doğal olay olduğunda bugün öğrendiğimiz tatbikat ile tatbik ettiklerimizi uygularsak herhangi bir zarar görmeden afeti atlatmış oluruz. Tatbikatımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tatbikat, Kızılay tarafından öğrencilere çorba ikramında bulunulmasıyla son buldu.