banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması

Diyarbakır’da Dengbejevi yeni sezonu açıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden olan ve tarihi yapısıyla da binlerce kişinin ziyaret ettiği ’Dengbejevi’ yeni sezon etkinliklerine başlıyor.

DİYARBAKIR 20.09.2021, 15:40
Diyarbakır’da Dengbejevi yeni sezonu açıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden olan ve tarihi yapısıyla da binlerce kişinin ziyaret ettiği ’Dengbejevi’ yeni sezon etkinliklerine başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sözlü kültürün dün ile bugün arasında köprü kurarak gelecek kuşaklara aktaran dengbejlik geleneğinin korunması ve tanıtılması hedefiyle sürdürdüğü etkinliklerine devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Diyarbakır evinde faaliyet gösteren Dengbejevi bünyesindeki dengbejler ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlarken, kültürel ve tarihsel olayları müzikal makama göre edebi bir sanatla topluma ulaştıran dengbejler, 21 Eylül’den itibaren Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyaretçilerine müzik ziyafeti sunmayı sürdürecek. Ülkede bu görevi üstlenen ilk kurum olması ve yılda yaklaşık 96 bin kişinin ziyaret ettiği Dengbejevi, saat 10:00 ile 17:00 arası konuklarını ağırlayacak. Dengbejler, dile getirecekleri stran ve klamlarla, konuklarına sözün ahenkli tınısını yaşatacak.

21 Eylül’de saat 12:00’de yapılacak açılış programı Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacağı öğrenilirken, bu sezon kurulacak dengbej divanlarında çevre illerdeki dengbejlerde konuk edilecek.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0