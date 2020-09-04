banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Özel ders talepleri %27 arttı
Özel ders talepleri %27 arttı

Diyarbakır’da çok dilli turizm zabıtası ekibi hizmet vermeye devam ediyor

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE DAHA İYİ HİZMET VERMEK İÇİN OLUŞTURDUĞU TURİZM ZABITASI EKİBİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. TARİHİ SUR İLÇESİNDE BULUNAN HAZRETİ SÜLEYMAN CAMİSİ VE ÇEVRESİNİ ZİYARET EDEN TURİSTLERE 6 DİL BİLEN TURİZM ZABITA EKİBİ EŞLİK EDEREK REHBERLİK GÖREVİ GÖRÜYOR.

DİYARBAKIR 04.09.2020, 15:16
2
Diyarbakır’da çok dilli turizm zabıtası ekibi hizmet vermeye devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet vermek için oluşturduğu turizm zabıtası ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi Sur ilçesinde bulunan Hz Süleyman Cami ve çevresini ziyaret eden turistlere 6 dil bilen turizm zabıta ekibi eşlik ederek rehberlik görevi görüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan turizm zabıtası ekibi, tarihi Sur ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 6 dilde haftanın 7 günü hizmet veren ekipler, Hz. Süleyman Cami ve çevresini ziyaret edenlere tarihi ve kültürel yapısını anlatıyor. Turizm zabıta ekibi, pandemi dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin alanda sürekli denetimler gerçekleştirerek ziyaretçilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için uyarılarda bulunuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, turizm zabıtası ekibini artırarak kentin farklı noktalarında yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli ve yabancı turistlere tarihi ve kültürel bilgiler veriliyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdülaziz Ari, Diyarbakır’ın tarihi değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla kurulan turizm zabıtası ekibinin, gelen yerli ve yabancı turistlerin hem güvenliklerini sağladığını hem de rehberlik hizmeti verdiğini belirtti. Ari, ekibin aynı zamanda Korona virüs tedbirlerini de en üst seviyede tutulması için sürekli uygulama yaptığını anlattı.

Turizm zabıta memuru Fatih Mehmet Turaç ise "Şehrimizin daha iyi tanıtılması için 6 dilde hizmet vermekteyiz. Bunlar, Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça Kürtçe ve Zazaca. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere tarihi ve kültürel bilgileri vermekteyiz. Bunun dışında zabıta görevlerimize devam etmekteyiz. Seyyar satıcıların ve dilencilerin vatandaşlarımızı rahatsız etmesini engellemekteyiz” dedi.

“Korona virüs tedbirleri için uygulamalar yapılıyor”

Gelen yabancı turistlere İngilizce rehberlik yapan turizm zabıta memuru Abdullah Karaman, Diyarbakır’ın ilk kurulduğu yer olan İçkale’de görev yaptıklarını ve gelen turistlere rehberlik ettiklerini söyledi. Karaman, 6 kişilik bir ekiple 6 dilde hem İçkale’de hem de tarihi Sur ilçesiyle ilgili gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olduklarını, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler verdiklerini belirterek, “Diyarbakır’da yaşanan huzur ortamı ile birlikte vatandaşlarımız tarihi yerleri görmeye geliyorlar. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerek Diyarbakır ve diğer illerimizden gelen vatandaşlarımıza gerekse yurt dışından gelen turistlere yardımcı oluyoruz. Pandemi süreci ile birlikte rehberlik görevinin yanı sıra vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınan korona virüs tedbirlerine uyulması için çalışıyoruz. Gelen yabancı turistlerin kendilerine ekiplerimizin eşlik etmesinden oldukça memnun kaldıklarını ve verilen hizmeti çok beğeniyorlar" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25