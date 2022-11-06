Diyarbakır’da çocuklar için ücretsiz sinema gösterimi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların sinemaya ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen ücretsiz sinema gösterimleri başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, her hafta sonu 2 film gösterimi ile çocuklara ücretsiz sinema keyfi yaşatacak. Ücretsiz sinema gösterimleri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde Kasım ayı boyunca her hafta sonu gösterimde olacak “Küçük Kurtarıcılar" ve "Kimsesiz Çocuk Remi" filmleri ile başladı.

Çocuklar aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte izledikleri animasyon türündeki filmlerle eğlenceli anlar yaşadı. Sinema gösterimleri her ay farklı filmlerle devam edecek.